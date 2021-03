Cervellati: “La Samp non è più forte del Bologna. Il mio rimpianto? Ramirez”

Ospite della seconda edizione di Sportoday, Franco Cervellati ha fatto il punto in casa Bologna, prossimo ad affrontare la Sampdoria al Dall’Ara nel lunch match di domenica. Ecco le sue parole:

“I rossoblù dopo la partita contro la Lazio erano attesi da due gare spartiacque contro Cagliari e Napoli, fallite entrambe in termini di risultati. Ora arriva la Samp, che ha ottimi risolutori, soprattutto Quagliarella e Ramirez. I blucerchiati non sono più forti dei felsinei, ma in questo campionato ha fatto meglio. Il mio rimpianto più grande? Proprio Ramirez. Se n’è andato troppo presto, avrebbe potuto dare ancora tanto a questa squadra. Ora non è più quel ‘campioncino'”.