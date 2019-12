Cervellati: “Ibrahimovic? Non credo che a 38 anni contino solo i soldi”

Ospite di E’Tv nel corso della trasmissione Sportoday, il collega Franco Cervellati ha espresso la sua opinione sul momento del Bologna, partendo da Ibrahimovic.

“Io ho una immagine nella mia mente, Bologna-Milan alle 20.45, sopra il Dall’Ara aleggia Ibra che non ha ancora deciso. Mi immagino i rossoblù battere il Milan e Ibra che dice a sua moglie di preferire Galleria Cavour a via Montenapoleone. Lui vorrebbe vincere ancora qualcosa e io non credo che a 38 anni sia solo una questione di soldi. Penso che il discorso sia ancora aperto, il top club non ti garantisce di giocare sempre, a Bologna il discorso sarebbe diverso. Perché Ibrahimovic dovrebbe tornare al Milan? A 38 anni, lui che ha giocato quasi dappertutto, perché non pensare ad una avventura diversa, unica, nuova?”.