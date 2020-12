Cervellati: “Hickey e Ravaglia potrebbero farcela per domenica. Sulla formazione…”

Intervenuto all’interno della seconda edizione di Sportoday, Dario Cervellati ha fatto il punto sull’allenamento odierno del Bologna, analizzando quali potrebbero essere i recuperi in vista della partita di Firenze di domenica. Ecco le sue parole:

“Oggi si è rivisto Hickey, che è guarito dal covid e domenica potrebbe essere a disposizione, anche se oggi ha lavorato a parte. Anche Ravaglia ha svolto allenamento differenziato ma potrebbe essere recuperabile per la sfida del Franchi. Dijks ha smaltito l’affaticamento e sarà titolare mentre De Silvestri accusa ancora fastidio al ginocchio. Contro la Fiorentina a destra potrebbe essere riconfermato Tomiyasu, che conosce bene quel ruolo. Sansone difficilmente verrà convocato, così come Skorupski, i cui tempi di recupero sono più lunghi. Skov Olsen invece potrebbe farcela ma non sarà rischiato, andrà in panchina. Denswil? Era a Casteldebole ma non è sceso in campo”.