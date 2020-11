Dario Cervellati è intervenuto all’interno dell’edizione serale di Sportoday. Ha parlato della situazione degli infortunati e della formazione di domenica

“Stanno rientrando piano piano tutti gli infortunati. Medel non partirà dall’inizio, anche Schouten non verrà rischiato. Hickey ci sarà. Poli è sulla via del rientro, lo vedremo a dicembre. Domani torneranno i nazionali.”