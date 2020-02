Cervellati: “Ecco le condizioni degli infortunati”

Intervenuto a Sportoday su E’Tv, il collega Dario Cervellati, inviato a Casteldebole di Stadio, ha fatto il punto sugli infortunati.

“E’ stata una ripresa diversa dal solito viste le tante assenze, sarà comunque una settimana difficile perché ci sono pochissime chance di recuperare giocatori. Santander? Stanno provando a recuperarlo per avere una soluzione in più in attacco, ma più passano i giorni e più cala l’ottimismo. Poi non si vogliono rischiare ricadute come successo a Sansone e Medel“.