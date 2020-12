Cereser: “Il Torino può ancora salvare questa stagione. Sul Bologna dico che…”

Angelo Cereser è il doppio ex della sfida di oggi tra Torino e Bologna. Al Torino ha giocato dal 1962 al 1975 e subito dopo al Bologna fino al ritiro nel 1979. A Tutto Mercato Web ha commentato il momento dei granata e dei rossoblù:

“I numeri fanno paura, i 30 gol subiti dal Torino sono impressionanti. Bisognerebbe essere dentro allo spogliatoio per capire che cosa sia successo, poco più di 15 mesi fa questa squadra si giocava i preliminari di Europa League. Penso che i ragazzi debbano unirsi e dimostrare di essere compatti, questo è l’unico modo per cercare di salvare la stagione. E sono convinto che ce la faranno, anche se le ultime scelte di Giampaolo non mi hanno convinto”.