Cellino: “Se si riprende, io non schiero la squadra. Uefa? Arrogante e irresponsabile”

Se da una parte c’è il presidente della Figc Gravina – appoggiato fortemente da Juventus e Lazio – deciso a riprendere la Serie A entro la fine di maggio, dall’altra ci sono Spadafora e Tommasi, decisamente più cauti e meno ottimisti. Con loro c’è Massimo Cellino, che non ha nessuna intenzione di veder scendere i campo i suoi giocatori prima della prossima stagione. Il presidente del Brescia chiarisce quindi la sua posizione ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”.

“Se ci costringono a riprendere il campionato, io sono disposto a non schierare la squadra per rispetto dei cittadini di Brescia e dei loro cari che non ci sono più. Non mi interessa se perderò tutte le partite a tavolino. Il campionato non può riprendere, sia per una questione di sicurezza che per salvaguardare il sistema calcio: la Serie A non può andare oltre il 30 giugno, perché bisogna chiudere i bilanci e sistemare i contratti dei giocatori in scadenza – spiega Cellino, che infine conclude – La Uefa è arrogante e irresponsabile, pensa solo alle loro coppe e agli interessi economici. Se vuol fare qualcosa di utile, ci mandi bombole d’ossigeno e respiratori”.

Fonte: “Tuttomercatoweb”