Ceferin assicura: “Il pubblico tornerà presto, ma zero rischi”

Una volta terminati tutti i campionati nazionali, riprenderanno le coppe europee. Dal 7 agosto sarà la volta della Champions League, a seguire dell’Europa League. Ovviamente, come vuole il protocollo, le partite si disputeranno ancora senza tifosi. Queste le parole in merito di Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa.

“Ero convinto che le coppe europee sarebbero riprese. Sono sempre stato ottimista. Bisogna sempre avere un piano di riserva – spiega Ceferin, che infine conclude – Abbiamo programmato di giocare le partite a porte chiuse fino a nuovo avviso. Non vedo l’ora che le gare ricomincino. Ovviamente tutti vorrebbero vedere le partite con i tifosi sugli spalti, ma al momento non è possibile. Spero che il pubblico possa tornare allo stadio il prima possibile, ma non vogliamo correre rischi”.

Fonte: “Tuttomercatoweb”