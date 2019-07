CdS – Il Bologna si prepara alla sfida con lo Schalke 04

Il ritiro di Mitchell Dijks è probabilmente compromesso, ma il terzino olandese non perde l’entusiasmo, l’allarme per l’infortunio è rientrato e ieri il giocatore era a bordo campo senza stampelle. Una battuta d’arresto nella preparazione, ma nulla di più grave. Chi invece rientra in gruppo è Andrea Poli, ieri si è allenato regolarmente e il Bologna per il prossimo test ritrova dunque uno dei leader del centrocampo. Riccardo Orsolini ha rappresentato una delle note positive della sconfitta contro il Colonia e non si esclude la sua titolarità nella sfida di domani contro lo Schalke 04. Potranno scendere in campo, precedentemente esclusi per mancanza di allenamenti, il neo acquisto Andreas Skov Olsen e Federico Santander.

Capitolo mercato: Pulgar tiene i movimenti in entrata in stallo, molto infatti dipenderà dal futuro del cileno. In casa Bologna si dicono ottimisti circa la permanenza, ma per la certezza si deve attendere il rientro del giocatore dalle vacanze. Jorrit Hendrix del Psv è prenotato, ma il tempo stringe e si deve prendere una decisione entro una settimana. L’alternativa principale rimane sempre Nicolas Dominguez del Velez Sarsfield. Lo riporta il Corriere dello Sport.