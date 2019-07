CdB – Le opinioni della stampa giapponese su Tomiyasu

Per la conferenza stampa di presentazione di Takehiro Tomiyasu, o Tomi come lui stesso ha detto che preferisce farsi chiamare, c’era una fitta presenza di giornalisti e giornaliste giapponesi, a dimostrazione dell’attenzione mediatica di cui gode questa operazione nel paese del Sol Levante. Tomiyasu viene descritto come un ragazzo “molto concentrato ed applicato”; da un punto di vista calcistico sono apprezzate le qualità fisiche del ragazzo, aspetto talvolta tralasciato in Giappone. Inoltre su Tomiyasu c’è molta attenzione per le imminenti olimpiadi del 2020 che si disputeranno proprio a Tokyo e a cui il neo difensore del Bologna quasi certamente parteciperà.

Spazio anche a considerazioni sull’Italia e sui giocatori di questa nazione: il campionato Italiano è molto stimato in Giappone e uno dei calciatori che maggiormente è rimasto nell’immaginario collettivo è Roberto Baggio, che giocò a Bologna così come Nakata, un vero e proprio idolo in patria. Chissà che l’affare Tomiyasu non possa rappresentare un nuovo capitolo del sodalizio tra Bologna e il Giappone. Lo riporta il Corriere di Bologna.