Domani sera il Bologna sarà di scena all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus prima in classifica. I rossoblu arrivano con gli sfavori del pronostico, ma Mihajlovic – appena rientrato a dirigere gli ultimi allenamenti a Casteldebole – non parte battuto. Anche a causa degli infortunati, il tecnico serbo ha quasi interamente già fatto la formazione che scenderà in campo dal 1′, eccezion fatta per un paio di ballottaggi.

Al centro al fianco di Danilo dovrebbe esserci Denswil, che tornerà dopo il turno di riposo concessogli dal suo allenatore: Bani tenterà fino all’ultimo di soffiargli una maglia da titolare, ma è probabile che stavolta l’ex Chievo dovrà accontentarsi della panchina. A destra esordisce Mbaye, mentre a sinistra torna Dijks. A centrocampo, come collega di Poli, c’è il ballottaggio tra Svanberg e Schouten. Diversamente da mercoledì, oggi il favorito sembra lo svedese. Se dovesse toccare a lui, Soriano scalerebbe in mediana ed il classe 1999 farebbe il trequartista con il compito di seguire quasi a uomo Pjanic. Il tridente invece sarà sennza ombra di dubbio composto da Orsolini, Palacio e Sansone.

La probabile formazione del Bologna

4-2-3-1: Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Soriano; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Fonte: “Corriere di Bologna”