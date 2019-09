CdB – Contro il Brescia tocca a Bani

L’infortunio di Danilo preoccupa il Bologna, che dovrà fare a meno del difensore centrale brasiliano per circa 3 settimane. La prima assenza sarà domenica pomeriggio nella trasferta di Brescia, valida per la 3^ giornata di Serie A. Questi ultimi giorni sono stati utilissimi a Mihajlovic per pensare al suo possibile sostituto. Come riporta il “Corriere di Bologna”, alla fine, tra le varie ipotesi, il tecnico serbo sembra aver scelto quella più logica: al suo posto giocherà il suo sostituto, Mattia Bani, arrivato quest’estate dal Chievo. Centrale toscano classe 1993, ha già disputato 2 stagioni in Serie A coi clivensi, affermandosi proprio l’anno scorso. A lui toccherà sostituire il brasiliano al fianco di Denswil, lasciando quindi Tomiyasu a destra e Medel a centrocampo.

Di lui parla molto bene un suo ex compagno di squadra a Verona, vale a dire il bolognese Alessandro Gamberini. “Per me Mattia è un amico. Gli ho dato una mano quando si è trasferito qui, gli ho parlato della città e della maglia che ora indossa. Lui ha un carattere molto forte, non si fa spaventare da nulla. Ricordo che già da ragazzo quando era dietro a me e Dainelli dimostrava qualcosa in più degli altri giovani. Ha saputo aspettare il suo momento in tranquillità, sfruttando l’occasione e affermandosi. E’ un difensore moderno: ha grande fisico e sa impostare. E’ un professionista esemplare, e sono convinto che i tifosi del Bologna lo apprezzeranno per questo. Inoltre ha avuto la possibilità di lavorare fin da subito con Mihajlovic ed il suo staff. Gli faccio il mio grande in bocca al lupo”.