Cavina: “Sono contento del Bologna, con questo gioco i punti arriveranno”

Intervistato da Radio 1909, Michel Cavina ha analizzato il match tra Bologna e Inter giocato sabato: “Per parlare di Bologna-Inter bisogna tenere conto del valore dell’avversario. I nerazzurri mi hanno impressionato più della Juventus. Hanno un ritmo e un’intensità davvero mostruosa. Il loro impatto fisico è devastante. Conte ha una squadra pronta per vincere il campionato. Il Bologna ha fatto comunque la sua partita e ha rischiato anche di portarla a casa. Poi cadiamo sul finale con quel rigore, non rigore, assegnato a Martinez. Sicuramente raccogliamo molto meno di quello che meritiamo. Ora come ora sono contento della squadra che vedo e sono fermamente convinto che andando avanti così raccoglieremo punti e soddisfazioni”.

