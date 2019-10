Cavina: “Il Bologna ha un’identità forte. Quello di De Ligt per me è rigore”

Intervistato da Radio 1909, Michel Cavina ha parlato dell’avvio di campionato del Bologna: “Nonostante la classifica non entusiasmante, giudico positivo l’avvio del Bologna. La squadra non si è quasi mai tirata indietro e nonostante il bottino magro, le prestazioni sono sempre state ottime. Penso che solo contro Udinese e Verona, i rossoblu non abbiano entusiasmato col gioco, imponendo il loro credo calcistico. Gli episodi non sono stati dalla parte del Bologna, alcuni errori hanno fatto perdere tanti punti. I punti persi a Genova secondo me sono quelli più pesanti. Steccare una sola partita su otto mi sembra accettabile, l’anno scorso i problemi erano molto più evidenti.”

