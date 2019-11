Cavina: “Col Sassuolo passo falso, ora serve ripartire. Destro-Cina? Tutto vero”

Intervistato da Radio 1909, Michel Cavina ha parlato del momento poco felice del Bologna: “A Reggio, si è visto forse il peggior Bologna della stagione. Una serata sfortunata e in cui non si sono fatti passi in avanti, anzi tutt’al più si è fatto un passo indietro. Non credo però che bisogna preoccuparsi oltre misura. Non si può archiviare del tutto, un passo falso lo possono fare tutti. Le prestazioni nelle altre partite non sono mancate, questo deve lasciare ben sperare. L’anno scorso ci ha insegnato che una squadra mezza morta a gennaio alla fine è riuscita a salvarsi ugualmente. L’avvio di campionato è stato discreto, nonostante la situazione di emergenza totale che il club vive, non dimentichiamoci della situazione Mihajlovic. Sicuramente la partita col Parma sarà pesante a livello di classifica, ma a livello di gioco la squadra c’è. Il Bologna non credo abbia bisogno di un traghettatore fino al rientro di Mihajlovic“.

