Castori: “Tutte le gare saranno difficili. Bologna? Sarà quasi un derby per me”

"La prima giornata contro il Bologna per me è quasi un derby, avendo allenato Cesena e Carpi per tanti anni. Inaugureremo l'Arechi affrontando la Roma di Mourinho e sarà una sfida di grande appeal. Abbiamo grande entusiasmo per questo campionato che ci mette di fronte a realtà nuove. C'è grande curiosità nello sfidare società importanti a livello internazionale e nel misurarci con grandi campioni. Tutte le gare saranno difficili perché siamo gli ultimi arrivati, ma la passione e le grandi motivazioni che abbiamo dovranno essere le armi per affrontare questo campionato al meglio".