Cassanelli: “Le ambizioni di Miha erano le stesse del Bologna. Suo futuro? Dipende da Saputo”

Nel corso di Pomeriggio in Rossoblù è intervenuto Fabio Cassanelli per parlare del Bologna, con il futuro di Sinisa Mihajlovic in primo piano. Ecco le sue parole:

“Il futuro di Mihajlovic dipenderà dagli investimenti di Saputo in estate. Sinisa ha dichiarato che c’è ancora il tempo per essere ambizioso a Bologna, ma questo va di pari passo con le spese del patron, in un periodo di crisi e in cui non ha neanche la possibilità di ricevere gli incassi del pubblico. Se Saputo non riterrà opportuno fare ulteriori investimenti, le strade tra il tecnico e la società si separeranno, senza alcun rancore”.