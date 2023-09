Caso Pogba, parla l’avvocato Grassani: “Bologna? Non si può impugnare un risultato”

Juve-Bologna si trascina ancora una coda polemica. Archiviato l'errore dell'arbitro Di Bello per il fallo di Iling Junior su Ndoye che stava per siglare il due a zero, ieri si è scatenato il caso Paul Pogba, trovato positivo al testosterone nel match di esordio contro l'Udinese. In quella circostanza il francese non era sceso in campo, ma nelle due successivi sfide contro Bologna ed Empoli sì. La Juve rischia di vedersi impugnare i risultati conseguiti? No, parola dell'avvocato Grassani a Tmw: