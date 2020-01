Carlino – Vivaio in nazionale: Zenzola in under 15, Kastrati con il Kosovo

Non solo la nazionale maggiore italiana a Bologna, non solo Riccardo Orsolini. Anche nel settore giovanile rossoblu infatti ci sono ragazzi che meritano la convocazione. Uno di questi è Nicolas Zenzola, attaccante dell’under 15 che è stato notato dalla selezione italiana. Il giovane è infatti stato convocato per uno stage a Coverciano da lunedì 13 a giovedì 16 gennaio.

Le soddisfazioni a Casteldebole però non finiscono qui. Convocazione infatti, addirittura nella nazionale A, per Lirim Kastrati. Il difensore classe 1999 è stato chiamato dalla prima selezione del Kosovo per l’amichevole contro la Svezia.

Fonte: “Carlino”