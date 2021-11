Carlino – Virtus: Hervey nessuno come lui in campionato

Il giocatore della Virtus premiato come MVP dell’ultima giornata

Nella vittoria contro Brindisi il lungo della Virtus ha realizzato 20 punti tirando con il 50% da due e il 75% da tre. Il lungo statunitense, arrivato per sostituire Gianpaolo Ricci, non sta deludendo le aspettative e si conferma il miglior acquisto della Virtus. Al momento la priorità è recuperare gli infortunati: Nico Mannion, JaKarr Sampson e Marco Belinelli. Coach Scariolo avrà la squadra al completo solo mercoledì prossimo, e comincerà a preparare i prossimi impegni, con l'EuroCup che in questo momento è in primo piano rispetto al campionato.