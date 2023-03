Carlino – Viareggio, il Bologna le vince tutte: tre su tre nel girone. Adesso c’è il Pisa

Ottimi risultati in questa Viareggio Cup per i giovani rossoblù

Ancora una vittoria nel torneo di Viareggio per i ragazzi di Paolo Magnani. 5-0 agli spagnoli del Jovenes Promesas. Festa del goal e un clean sheet che dimostra i rossoblù in piena salute. Adesso gli ottavi di finale con il Pisa.

È un grande Bologna quello che sta dominando il torneo Viareggio. Dopo le convincenti vittorie contro Atromitos Athens e Mavlon, Mazia e compagni si confermano anche nell'ultima partita di girone, a qualificazione ormai ottenuta. Sbloccato il punteggio con Bernacci, è Busato a portare il vantaggio a due reti per il Bologna. Una rete importante per un giocatore che ha trascorso un anno non al meglio della propria condizione.

Poi Mazia, ancora Mazia: di rigore trova la sedicesima rete della competizione. Poi Paterlini e Corsi a fissare il punteggio sul cinque a zero. Marcature non banali, perché entrambi sono subentrati dalla panchina e sono la piena dimostrazione di come Magnani riesca a tenere tutti sul pezzo e a mantenere alta la fame nonostante un risultato più che sufficiente. Adesso la trasferta in Toscana per affrontare il Pisa, si gioca martedì alle ore 15.