Carlino – Uno show per trentamila

Si prospetta un Dall'Ara sold-out per l'esordio stagionale del Bologna

Si prospetta essere un Dall'Ara gremito quello che domani sera alle 20.45 accoglierà l'esordio in questo campionato di Bologna e Milan .

Il Resto del Carlino in edicola questa mattina parla di oltre 30.000 presenze garantite. "A ieri solo poche decine di biglietti di tribuna laterale, lato curva ospiti, non avevano ancora trovato un padrone", si legge sul quotidiano. Tradotto: il tutto esaurito sembra essere solamente una formalità per la prima di Serie A di rossoblù e rossoneri.