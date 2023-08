Carlino – Un’estate di tormenti

"Probabilmente nessuno ci avrebbe creduto se a giugno ci avessero raccontato che a quattro giorni dal via della stagione ufficiale il nuovo corso rossoblù sarebbe cominciato...", e parte l'elenco delle difficoltà che il Bologna deve fronteggiare nella settimana che porta all'esordio in Coppa Italia della squadra. Così il Resto del Carlino in edicola oggi fa il punto della situazione relativo alla formazione rossoblù.

Cosa prevede questo elenco? Una rosa incompleta in tre ruoli chiave e bersagliata dagli infortuni, un allenatore disallineato con la politica del club e che continua a manifestare il suo disappunto chiedendo rinforzi al più presto, due giocatori fondamentali come Schouten e Dominguez attratti e non poco da chi sul mercato ha più soldi da spendere, e un terzo, ancora più fondamentale forse, come Arnautovic, che si sta facendo un'idea del corteggiamento della Roma. Insomma, tra infortuni, rosa corta e sfoghi ad oggi non si può far finta che non ci siano delle difficoltà.