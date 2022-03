Carlino – Under 18 vola agli ottavi. Mazia vuole battere il record i Immobile

L’Under 18 vola agli ottavi del Viareggio Cup. La formazione di Paolo Magnani si è qualificata al secondo posto del girone e oggi affronterà la Rappresentativa serie D di Giuliano Giannichedda. Incontro fissato alle 15 al “Necchi-Balloni”...

L’Under 18 vola agli ottavi del ViareggioCup. La formazione di Paolo Magnani si è qualificata al secondo posto del girone e oggi affronterà la Rappresentativa serie D di Giuliano Giannichedda. Incontro fissato alle 15 al “Necchi-Balloni” di Forte dei Marmi, impianto che i rossoblù conoscono bene dopo la vittoria per 10-0 d’esordio. Attenzione a Roberto Sansò, centrocampista del Progresso e a Marco Bevilacqua, in forza al Foligno. Ma occhi puntati soprattutto sul Bolognese Andrea Mazia: con 9 gol nel torneo punta a eguagliare a sorpassare il migliore realizzatore del torneo Ciro Immobile (in una singola edizione), che si fermò a 10 con la maglia della Juventus. Mazia ha tutte le carte in regola per “batterlo”.