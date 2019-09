Bologna – Una difesa da ricalibrare

Il Bologna, dopo aver subito un solo gol (per di più su calcio piazzato) nelle prime due uscite stagionali, contro Brescia e Roma ha incassato 5 gol. Un dato di cui Mihajlovic non può essere soddisfatto e che dimostra, almeno parzialmente, che l’assenza di Danilo non è facile da gestire.

Denswil in questo inizio di Serie A ha avuto un rendimento altalenante, con il brasiliano al suo fianco è sembrato meno in affanno. Sicuramente il Bologna ha cambiato molto durante questa estate ed è fisiologico un periodo di tempo di ambientamento: l’olandese infatti non è l’unico nuovo acquisto nel reparto difensivo, a lui si aggiungono Bani e Tomiyasu. Il centrale ex-Chievo tutto sommato non ha deluso, mentre il giapponese è sembrato a suo agio maggiormente nella fase offensiva, ma è giovane e ha tutte le carte in regola per crescere ancora molto. Certamente vanno trovati nuovi equilibri, ma l’infortunio di Dijks rischia di rallentare questo processo.

Fonte: Carlino.