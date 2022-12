Carlino – Un test importante dedicato a Mihajlovic

Innanzitutto il minuto di silenzio per omaggiare la scomparsa di Sinisa Mihajlovic . Poi una buona prestazione in campo, sull'onda delle ultime uscite positive per il Bologna .

Come scrive il Resto del Carlino, la gara di ieri era vista come un'occasione importante per chiudere nel migliore dei modi l'anno sportivo. Anche senza Medel, il Bologna rimane solido dietro e, a inizio partita, riesce a contenere la partenza aggressiva dell'Hellas, che si rende pericoloso solo in occasione della traversa colpita da Tameze al 16'. I rossoblù gestiscono e colpiscono gli scaligeri poco prima dell'intervallo con un'azione corale stupenda. Nove giocatori toccano il pallone prima del gol del vantaggio di Orsolini, a dimostrazione della qualità del gioco espresso dai ragazzi di Thiago Motta.