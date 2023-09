Carlino – Un Bologna ‘Mondiale’, comandano gli stranieri

Secondo i dati di Transfermarkt riportati dal Carlino, infatti, il Bologna vanterebbe più minutaggi da parte calciatori stranieri di tutte le squadre della Serie A, con un impressionante 94,3 %, arrivando addirittura a schierare solo Orsolini - tra l'altro come capitano contro la Juventus - come unico italiano nell'undici titolare in queste prime tre giornate di campionato. Ciò è principalmente dovuto alla sessione di mercato di quest'estate che hanno visto i rossoblù acquistare vari stranieri (Beukema, El Azzouzi, Ndoye, Karlsson, Freuler, Saelemaekers, Kristiansen e Van Hooijdoonk), per un totale di ben 14 nazioni diverse presenti in rosa tra i vari calciatori (le più "presenti" sono Olanda e Svizzera, entrambe con tre interpreti). Gli italiani presenti nell'organico rossoblù, al momento, sono Orsolini, Bonifazi, De Silvestri, Fabbian, Corazza e i portieri di riserva Ravaglia e Bagnolini, con solo Orsolini e Fabbian che potrebbero diventare potenzialmente titolari, senza però avere la certezza del posto fisso, come annunciato a più riprese da Motta. È dunque molto ironico che a firmare la prima vittoria del Bologna sia stato proprio un italiano, Fabbian, a conferma del multiculturalismo della rosa rossoblù.