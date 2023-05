Carlino – Ultras, prima tafferugli e poi solidarietà per la morte di Bozza

Scontri tra due frange fuori dallo stadio. Bulgarelli in silenzio per lutto per 45'

Come riporta il Resto del Carlino, circa due ore prima del fischio d'inizio della gara, due gruppi di ultras, uno di rossoblù e l'altro di giallorossi, sono venuti a contatto vicino all'ingresso del Cimitero monumentale. Ci sono stati degli scontri, risolti solo dopo l'arrivo delle forze dell'ordine. Di senso diametralmente opposto quello che è successo durante la prima frazione di gara. La Curva Bulgarelli è rimasta in silenzio per 45 minuti in segno di lutto per la morte di Massimiliano Bozza, storico leader del tifo rossoblù. Bozza era stato colto da un infarto nella mattinata nel carcere dove era detenuto, la Dozza. Per il primo quarto d'ora anche gli ultras della Roma si sono uniti al ricordo, in segno di solidarietà tra gruppi organizzati.