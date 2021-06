Carlino – Tutto su Lyanco: stavolta si può fare

Il Toro abbassa le pretese per il pallino di Mihajlovic: ora è un obiettivo concreto

Complice però una stagione non esaltante del Torino e dello stesso Lyanco, il presidente granata ha abbassato le sue pretese per il centrale brasiliano: dai 20 milioni dell'estate 2019, ai 15 dell'anno scorso, il prezzo è calato fino a circa 10 milioni, anche se il Bologna parte da una valutazione di 5-7, considerato il contratto in scadenza nel 2024. Le parti potrebbero dialogare sulla base di un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Il ritorno questa volta è possibile: Lyanco è il primo nome per la difesa. L'alternativa resta Rugani, rientrato alla Juve dal prestito al Cagliari.