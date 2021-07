Carlino – Tutto su Arnautovic, Cabral il piano B

Il punto sull'austriaco: se non arriverà l'alternativa è il brasiliano del Basilea

L'accordo con il giocatore c'è, ma manca quello con lo Shangai, con i quali (per diretta ammissione dell'amministratore delegato) non è affatto facile trattare. Il club rossoblù non si è dato però scadenze, consapevole che il mercato chiuderà a fine agosto e sarà pronto nel caso a mettere sul piatto la buonuscita per lo Shangai, anche se non i 4/5 milioni richiesti. L'obiettivo è risolvere al più presto il braccio di ferro con i cinesi, per inserire quanto prima negli schemi di Mihajlovic l'austriaco. Allo stesso tempo, il Bologna si cautela guardandosi intorno: secondo il Carlino, dalla Svizzera arrivano indiscrezioni sull'interesse per Arthur Mendonca Cabral (23 anni) del Basilea, con cui ha segnato 32 gol in 58 presenze. Nell'ultimo anno è stato il secondo miglior marcatore del torneo svizzero, mettendo a segno 18 gol in 33 gare. Gli altri nomi sono quelli di Ike Ugbo, di proprietà del Chelsea e Yuma Suzuki, 17 gol con il Sint Truiden, stesso club dal quale è arrivato Tomiyasu. Bigon e Sabatini continuano poi a seguire la pista Gaich, ex Benevento e di proprietà del Cska Mosca, che sarà di scena alle Olimpiadi con la sua Argentina.