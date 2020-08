Carlino – Tutti i rebus da risolvere

Un terzino, un centrale di difesa e una punta: il Resto del Carlino in edicola oggi non ha dubbi sull’esprimere quelle che sono le lacune da colmare su mercato per il Bologna. Al momento però la dirigenza rossoblù non ha fretta, sia perchè i prezzi sono destinati a calare con il passare del tempo e sia perchè bisogna prima fare il punto su chi mentalmente è ancora convinto di voler restare sotto le Due Torri e chi invece preferisce cambiare aria.

Anche perchè, a dire il vero, in molti reparti l’abbondanza di elementi in rosa è sotto gli occhi di tutti: basti pensare al centrocampo, dove ci sono giocatori esperti come Poli e Medel (all’occorrenza anche Soriano) che si mescolano a giovani talenti quali Schouten, Dominguez e Svanberg; oppure all’attacco, dove sì manca una prima punta da doppia cifra ma dove già sono presenti Palacio, Barrow, Sansone, Orsolini, Skov Olsen, Vignato, Santander e Juwara. Insomma, il primo passo che la società deve compiere sembra essere quello dello sfoltimento della rosa. Dopo di che si potrà procedere con il rinforzare quei reparti che più hanno mostrato delle carenze, con la difesa in pole position.