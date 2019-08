Carlino – Tra Bologna e Augsburg vince la solidarietà

Una partita si è disputata in campo e ha visto il Bologna vincere, l’altra invece è stata una vittoria per entrambe le società all’insegna della solidarietà. Bologna – Augsburg è stata più che un’amichevole. Helmut Haller, eroe dell’ultimo scudetto del Bologna e nativo della città di Augusta, accomuna i due club avendo vestito entrambe le casacche e davanti ad uno degli ingressi della WWK Arena c’è proprio una statua a lui dedicata. I giocatori di entrambe le squadre sono scesi in campo con i propri numeri di maglia, ma sulle spalle il nome del calciatore tedesco, le divise utilizzate dai calciatori tedeschi saranno messe all’asta e il ricavato sarà devoluto ad una associazione che si occupa di trapianti di midollo osseo.

Solidarietà anche per Mihajlovic, i ragazzi dell’Augsburg durante il riscaldamento sono scesi in campo con una maglietta che recitava ‘Forza Sinisa’. Beneficenza anche da parte del Bologna con i rossoblù che si impegneranno nella stessa iniziativa dei tedeschi sostenendo due onlus: ‘Bimbo Tu’ e ‘Bologna Ail’. Una nota stonata proviene però dagli ultras dell’Augsburg che hanno disertato questa occasione perché etichettata come troppo commerciale. Lo riporta Il Resto del Carlino.