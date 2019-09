“Noi siamo una famiglia, ci aiutiamo molto in spogliatoio. C’è affetto reciproco tra noi e Mihajlovic. Andarlo a trovare in ospedale al ritorno da Brescia è stato qualcosa di improvviso e incredibile. Dal vivo lo avrò visto solo un paio di volte, le altre in video conferenza. E’ ovviamente strano, non mi sono mai trovato in una situazione del genere, ma stiamo cercando di venirne fuori insieme”.

