Carlino – Tifosi rossoblù da applausi a Verona

In 4mila a spingere la squadra. Ora la grande attesa per la gara contro la Juventus

L'aspetto più bello in una serata amara come quella di venerdì a Verona è stata la spinta dal primo all'ultimo minuto della tifoseria rossoblù. I quattromila presenti al Bentegodi hanno sostenuto i ragazzi di Thiago Motta per tutta la partita, fatto che non è passato inosservato anche tra i rivali gialloblù.