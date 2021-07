Carlino – Tifosi al Dall’Ara, il Bologna studia i voucher

Il club studia il rientro allo stadio del pubblico: mini-abbonamenti con prelazione per gli abbonati con green pass

E il Bologna studia nuove soluzioni per permettere il ritorno di un ampio flusso di pubblico: difficile lanciare una campagna abbonamenti, vista anche l'evoluzione della pandemia, mentre prende sempre più piede la possibilità di puntare su mini-abbonamenti di 5-10 partite. Una sorta di voucher che darebbe la prelazione ai vecchi abbonati nel caso volessero confermare la loro presenza al Dall'Ara, evitando al club il rimborso dei biglietti in caso di chiusura. Capitolo vaccinazioni per i calciatori: la Figc vorrebbe avviare stilare un protocollo, con il Bologna che aveva già studiato l'ipotesi ricorrendo ai protocolli Inail per le aziende. La società rossoblù procederà, ma la speranza è di iniziare le vaccinazioni già alla ripresa delle attività in vista del ritiro.