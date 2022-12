Carlino – Tifosi a Casteldebole alla ripresa degli allenamenti

Come riporta il Resto del Carlino, il gruppo squadra era quasi al completo: solo Zirkzee ha continuato con il lavoro differenziato. Il giovane attaccante dovrebbe riaggregarsi al resto della squadra tra qualche giorno. In campo tanto lavoro con la palla, intensità e poca tattica. Per ora Thiago Motta non si è ancora concentrato a pieno sulla preparazione della partita contro la Roma di Mourinho. Si sono visti tanti sorrisi e volti distesi. I calciatori, su tutti Riccardo Orsolini, si sono fermati a fine seduta per firmare palloni e maglie ai tifosi, soprattutto bambini, presenti al Galli e per fare gli auguri di buon anno.