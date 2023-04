Carlino – Thiago a 360 gradi: etica del lavoro, ambizione e famiglia

La giornata di Thiago Motta comincia presto al mattino. Dalla sua casa fuori porta San Mamolo raggiunge Casteldebole ed è sempre tra i primi ad arrivare. Prima di fare colazione fa dei giri di campo, prima che arrivi il resto della squadra. Questo è lo specchio della sua etica del lavoro: il tecnico mischia rigore e serenità, considerando come un dono il mestiere che fa. In una recente conferenza stampa ha ribadito quanto gli piaccia il suo lavoro, la voglia che ha tutti i giorni di incontrare i ragazzi e il suo staff. Al di fuori del campo di gioco, Motta è molto legato alla sua famiglia, alla moglie Angela e alle figlie Sophia, Larissa e Beatriz. Loro vivono a Cascais in Portogallo, ma sia domenica scorsa sia nella partita contro l'Inter erano allo stadio a fare il tifo per Thiago.