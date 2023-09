Carlino – Tensione Skorupski-Lewandowski sui bonus del mondiale in Qatar

Lo riporta il Carlino che parla di dissidi tra l'attaccante Robert Lewandowski e proprio il portiere del Bologna. La vicenda è partita a marzo quando Skorupski, a un media polacco, aveva parlato di litigi nello spogliatoio della nazionale sulla divisione per il presunto premio di qualificazione agli ottavi di finale, frasi che non sono piaciute all'attaccante del Barcellona che ha accusato il portiere di aver detto il falso. Il giornale ricostruisce così la vicenda. A dicembre 2022 la Polonia torna agli ottavi di un mondiale dopo 36 anni, ma in patria si parla di un premio qualificazione di circa 6 milioni su cui il governo smentisce ma evidentemente in spogliatoio la questione rimbalza. Secondo Skorupski, invece di festeggiare per la qualificazione è partito il litigio su come dividersi il premio, con il risultato che la Polonia verrà poi eliminata dalla Francia. Del premio non si sa più nulla, probabilmente la federazione lo aveva ventilato e poi ritirato, ma il danno è fatto e successivamente Lewandowski ha accusato Skorupski di aver detto cose non vere. La coincidenza vuole che Lukasz abbia ricevuto un colpo al piede contro il Cagliari, con referto medico del Bologna, tutto sufficiente a non rispondere alla chiamata della nazionale, ma a Varsavia qualcuno sostiene che non se la sia sentita di affrontare Lewandowski.