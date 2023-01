Carlino – Tempi lunghi per Barrow e Bonifazi

Prime tegole a Casteldebole per quanto riguarda gli infortuni. Si sono infatti fermati nei giorni scorsi sia Musa Barrow per un problema muscolare sia Kevin Bonifazi per un problema al ginocchio.

Tempi di recupero diversi per i due giocatori, come riporta il Carlino, ma comunque abbastanza lunghi. L'attaccante del Gambia ha rimediato una lesione di primo grado ad un muscolo dell'anca e dovrà stare fuori circa 10 giorni, mentre per il difensore i tempi si preannunciano più lunghi. Nuovo problema al ginocchio per il Bonifazi dopo lo stiramento del collaterale mediale rimediato a fine ottobre e ancora non è stata stabilita una data di rientro. Una prognosi più precisa verrà diramata nei prossimi giorni.