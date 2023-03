Carlino – Tanti dubbi per Motta dopo il rientro dei nazionali

Come analizza il Resto del Carlino, gli effettivi rossoblù sono quasi tutti arruolabili, ad eccezione di Arnautovic, Cambiaso e Bonifazi. Nel reparto arretrato Lucumì e Posch hanno giocato entrambe le sfide con la Colombia e l'Austria; per questo potrebbero essergli preferiti Sosa al centro della difesa, in coppia con Soumaoro, e De Silvestri, anche se non gioca da metà ottobre. In mediana il dubbio riguarda Dominguez e Ferguson. Infatti Schouten e Moro sembrano essere sicuri del posto da titolare, perciò il mister dovrà scegliere il terzo centrocampista: Dominguez ha appena recuperato dall'infortunio e scalpita, Ferguson ha giocato solo 13 minuti con la Scozia, dunque è abbastanza riposato. Davanti per il ruolo di punta centrale la sfida è a tre. Sansone è tornato in forma, Zirkzee ha recuperato dal problema alla caviglia ed è tornato a correre, ma il favorito al momento dovrebbe essere Barrow, nonostante il doppio impegno con il Gambia.