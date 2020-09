Carlino – Subito Ibra-Sinisa, la prima in casa col Parma

Sono stati sorteggiati ieri i calendari della Serie A 2020-21. Inizio col botto per il Bologna, che esordirà a San Siro contro il Milan di Ibrahimovic e una settimana dopo se la vedrà in casa nel derby contro il Parma. Alla terza invece la sfida contro l’ex Filippo Inzaghi, oggi a Benevento.

Certo è che le squadre bisogna affrontarle tutte, e giustamente come dice Mihajlovic “più che guardare agli avversari voglio pensare al nostro atteggiamento in campo e a ciò che sappiamo fare noi”. Il campionato si chiuderà con la sfida contro la Juventus, anche se il vero filotto di partite complicate i rossoblù lo incontreranno a dicembre, dalla decima alla quattordicesima giornata, quando all’andata in sequenza affronteranno Inter, Roma, Spezia, Torino e Atalanta. Ma Mihajlovic non sembra particolarmente preoccupato dal calendario: “Certamente sarà affascinante iniziare a Milano, e sarà altrettanto importante la prima in casa col Parma. Più avanti sarà particolarmente impegnativa la sequenza Inter-Roma-Spezia-Torino con tre trasferte su quattro, a cui poi seguirà l’Atalanta. L’ultima con la Juventus? È troppo lontana per pensarci adesso, di sicuro sarà una conclusione di spessore”.