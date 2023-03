Carlino – Stivanello e Raimondo: “La nazionale come vetrina. Sogno? Posto in prima squadra”

Il Resto del Carlino ha raccolto le loro dichiarazioni: "Vogliamo giocare l'Europeo. Per noi la nazionale e le competizioni giovanili sono una vetrina e sono importanti per la nostra crescita". L'Under 19 ha già vinto la prima partita del girone contro i padroni di casa tedeschi per 3-2 e oggi alle 12 affronterà la Slovenia per staccare il pass per Malta. "Dopo gli impegni con la nazionale, raggiungeremo i nostri compagni al Torneo di Viareggio per provare a conquistare un risultato importante" hanno detto i due giovani. Hanno chiaro in testa anche il loro obiettivo per il futuro: "Il nostro sogno sarebbe quello di essere inseriti in pianta stabile nel Bologna e giocare per questi colori anche in Serie A". Raimondo e Stivanello hanno già esordito nel massimo campionato con la maglia rossoblù, ma per il momento sono concentrati sul presente: "Vedremo, adesso pensiamo a vivere giorno per giorno".