Carlino – Stadio temporaneo in pausa: serve un ok del Comune

Parificato il percorso tra Restyling e Fico Arena, ora dovrà essere riconvocata la Conferenza dei Servizi. Lo stadio temporanea sorgerà vicino a Fico e su un terreno del Comune e la Conferenza dovrà essere indetta per eventuali modifiche da presentare, osservazioni e quanto altro in relazione al traffico della zona. Solo chiusa la Conferenza potrà partire il bando di gara e di conseguenza il via ai lavori sarà solo nell'estate 2024. Da Palazzo d'Accursio trapela ottimismo sul fatto che tra ottobre e novembre si potrebbe partire con la Conferenza per discutere eventuali modifiche e aprire poi il bando di gara, in modo tale da rispettare la tempistica. Con la partenza dei lavori nell'estate 2024, e considerando un anno per terminarli, il Bologna dovrebbe giocare nel nuovo impianto a partire dal 2025. Parallelamente, sempre nel 2025, partirà anche il Restyling del Dall'Ara con l'intento di terminare i lavori nel 2027.