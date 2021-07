Carlino – Stadio temporaneo: Fincantieri e Mapei nella squadra?

Gli aggiornamenti sul fronte stadio temporaneo

L'idea del club, con i lavori di ristrutturazione del Dall'Ara che dovrebbero partire nell'estate 2022, è quella di poter iniziare la costruzione dell'arena temporanea in autunno. Cosa manca? Bisogna chiudere il protocollo d'intesa con Eataly World e Centro Agroalimentare, oltre che l'approvazione del progetto da parte di Palazzo d'Accursio per la fine dell'estate. Per quanto riguarda i lavori, Fincantieri accompagnerà il Bologna anche in questa avventura, mentre si stanno sondando anche Mapei e Omsi di Zola Predosa, aziende specializzate nel settore.