Carlino – Stadio, i tempi si allungano: nessuna novità prima dell’estate

Il punto del Resto del Carlino

Redazione TuttoBolognaWeb

Il patron del Bologna, Joey Saputo, tornerà in città per assistere alla partita del 2 aprile contro l'Udinese e probabilmente si fermerà per qualche giorno. C'è da portare avanti il progetto del nuovo Dall'Ara che al momento stenta a decollare a causa della burocrazia.

Il Resto del Carlino spiega lo stato attuale delle pratiche e gli eventuali sviluppi futuri. Innanzitutto nella delibera del Comune i lavori per lo stadio temporaneo, che sorgerà al Caab, e per il restyling del Dall'Ara sono stati accorpati. Quindi a chi si aggiudicherà l'appalto saranno commissionati entrambi gli impianti. La Fico Arena sarà la casa del Bologna nel periodo di cantierizzazione del Dall'Ara: avrà 16500 posti mobili che saranno poi ridotti a 5000 una volta che sarà pronto il nuovo stadio cittadino. Da lì in avanti ospiterà le partite della squadra femminile e delle giovanili del Bologna. Per quel che riguarda i tempi, il progetto definitivo potrebbe essere pronto per giugno, perciò il bando potrebbe essere aperto durante l'estate. Bologna e Fincantieri dovrebbero lavorare in sinergia su entrambi i progetti, anche se si potrebbero inserire altre società, visto che il bando sarà pubblico.

La Fico Arena dovrebbe avere un costo che si aggira sui 15-20 milioni di euro e l'obiettivo è quello di completarla per l'estate 2025. Il nuovo Dall'Ara, dopo i rincari delle materie prime, dovrebbe venire a costare circa 150 milioni, di cui 40 saranno investiti dal Comune di Bologna. I lavori inizieranno una volta concluso l'impianto al Caab. Nello specifico, il Bologna si occuperà anche della messa in sicurezza della torre di Maratona, mentre il Comune prenderà in carico l'Antistadio. Qui verrà innestato un impianto per l'atletica, grazie ai fondi del Pnrr e alla collaborazione della Fidal.