Carlino – Sprint per il decimo posto

Centottanta minuta per decidere il decimo posto

Cinque squadre per il decimo posto ora ad appannaggio del Verona.

La partita di lunedì del Bentegodi può consentire ai rossoblù, battendo l'Hellas, di raggiungere in coabitazione il decimo posto, dato che ora gli scaligeri hanno 43 punti, 3 in più dei rossoblù. Ma da dietro salgono forte, c'è il Genoa a 39 e la Fiorentina a 39, mentre a 40 punti c'è pure l'Udinese di Gotti. Il calendario dice Verona e Juventus per il Bologna, l'Hellas invece, dopo lo scontro diretto, chiuderà col Napoli, mentre l'Udinese affronterà Sampdoria e Inter. La Fiorentina ha una gara difficile contro il lanciato Napoli, poi chiusura facile col Crotone. Il Genoa avrà Atalanta e Cagliari.