Carlino – Soumaoro e soci: cinque uomini per un sogno

Il difensore deve fermare lo strapotere di Lukaku. E lo incita Mihajlovic: "Non gli ho ancora visto perdere un duello fisico e un contrasto"

Mihajlovic si affiderà, per cercare la vittoria, ai magnifici cinque: Mitchell Dijks, Adama Soumaoro, Roberto Soriano, Andreas Skov Olsen e Musa Barrow. Non c’era all’andata l'olandese, che oggi se la vedrà con Hakimi, già autore di 6 gol e 5 assist. Toccherà invece a Soumaoro fermare l’inarrestabile Lukaku in un duello che mette curiosità anche al tecnico serbo: "Se c’è qualcuno che, per fisicità, può mettere in difficoltà Lukaku, questo è Soumaoro. Non gli ho ancora visto perdere un duello fisico e un contrasto", dice Sinisa. Dovrà faticare pure Soriano, chiamato a limitare in fase di impostazione avversaria Brozovic e ispirare la manovra offensiva del Bologna. Poi ci sono Barrow e Skov Olsen: il gambiano il 5 luglio scorso segnò il gol vittoria a San Siro, con i rossoblù che fecero l’impresa in 10 contro 11, grazie anche a Juwara. Skov, invece, è in stato di grazia dopo i 2 gol e i 2 assist in nazionale e il gol vittoria di Crotone: che giochi dal primo minuto o entri a partita in corso, ha imparato a incidere. In più abbina attenzione in fase difensiva, sulla fascia di Perisic. E’ soprattutto a loro che Miha chiede le mosse decisive per tentare l'impresa.