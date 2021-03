Carlino – Souamoro è il nuovo avvocato della difesa

Niente da fare per Dijks, Hickey e Tomiyasu: il Bologna resta in emergenza in difesa, con un Danilo in più rispetto alla gara di Cagliari. Il brasiliano si riprende il posto da titolare dopo la squalifica e torna ad affiancare Soumaoro, vera e propria certezza del girone di ritorno del Bologna.

Il centrale sarà alla sua ottava gara disputata dal primo minuto, e le differenze si notano: 6 gol subiti in meno rispetto alla tabella di marcia del girone d’andata, quando al suo posto c’era Tomiyasu. Il francese ha convinto tutti, in primis Sinisa Mihajlovic che aveva dichiarato che avrebbe avuto bisogno di tempo per schierare le gerarchie. L’ex Genoa ha impiegato poco tempo, solo una gara vista dalla panchina per lui(la vittoria interna contro il Verona). Le ultime uscite sono sempre positive e senza grosse sbavature, garantendo tanta sicurezza e personalità al reparto, e facendo da spalla anche all’esordiente Antov alla Sardegna Arena. Questa sera è atteso da un’altra gara del nove: fermare il terzo miglior attacco del campionato, con Insigne e Mertens sugli scudi.

Fonte-Carlino