Carlino – Slitta ancora il rientro di Pobega

Ripresa dei lavori ieri a Casteldebole per il Bologna dopo i giorni di pausa concessi dal tecnico Vincenzo Italiano durante la pausa per le nazionali.

Non è ancora rientrato in gruppo Tommaso Pobega dopo lo stiramento al collaterale del ginocchio sinistro: i tempi si sono allungati. Sarebbe dovuto rientrare dopo circa una settimana ma sono già passati venti giorni. Il suo ritorno in gruppo dovrebbe avvenire la settimana prossima e si stanno utilizzando carichi crescenti per evitare problematiche muscolari dopo l'operazione subita l'anno scorso al tendine. Italiano ieri ha potuto contare solo su 15 giocatori di prima squadra tra infortunati e convocati in nazionale.