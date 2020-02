Carlino – Skov Olsen, il talento danese cerca la propria affermazione

Ogni talento ha le proprie tempistiche di maturazione. Alcuni esplodono subito, altri hanno bisogno di lunghi tempi per adattarsi, altri ancora invece non rispettano mai le asettative. Ci sono ragazzi come Barrow e Tomiyasu capaci di fare la differenza fin da subito. Chi alterna qualità a qualche difficoltà di troppo come Svanberg e Dominguez. E c’è invece che le difficoltà non riesce ancora a superarle come Andreas Skov Olsen.

Il danese fin qui non è risucito a sfruttare con costanza le opportunità fin qui offertegli da Mihajlovic. Qualche lampo di talento e un gol pesante a Napoli è troppo poco per il ragazzo arrivato dal Nordsjaelland dopo un infinito tira e molla estivo. Rinviata per ora l’operazione decollo per il ragazzo rossoblu che avrà sicuramente le occasioni di rifarsi da qui a fine stagione.